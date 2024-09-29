Werder Bremen'den muhteşem geri dönüş! Hoffenheim evinde yıkıldı

Almanya Bundesliga'nın 5. haftasında Hoffenheim sahasında Werder Bremen'i konuk etti.

Werder Bremen 3-0 geriye düştüğü maçta muhteşem bir geri dönüşe imza atarak maçtan 4-3 galip ayrıldı.

HOFFENHEIM HIZLI BAŞLADI

Hoffenheim, 5 ve 8. dakikalarda Marius Bülter, 12. dakikada da Adam Hlozek ile skoru 3-0'a getirdi ancak, 18. dakikada Stanley Nsoki'nin kırmızı kart görmesinin ardından 10 kişi kaldı.

WERDER BREMEN GERİ DÖNDÜ

Rakibinin bir oyuncu eksilmesini fırsat bilerek 21. dakikada Julian Malatini ile skoru 3-1'e getiren Werder Bremen'de 26, 39 ve 49'da sahneye çıkan Jens Stage yaptığı hat-trick ile takımının sahadan 4-3'lük galibiyetle ayrılmasını sağladı.

KÖHN İLK 11 BAŞLADI

Werder Bremen'in Galatasaray'dan kadrosuna kattığı Derrick Köhn, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Werder Bremen puanını 8'e yükseltirken, Hoffenheim, 3 puanda kaldı.

Bundesliga'nın 6. haftasında Werder Bremen, sahasında Freiburg'u konuk edecek; Hoffenheim ise Stuttgart deplasmanına gidecek.