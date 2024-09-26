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Haberler Almanya Bundesliga

Borussia Dortmund - Bochum maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 5. haftada Borussia Dortmund ile Bochum karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Borussia Dortmund - Bochum maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2024 Perşembe 11:40
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Borussia Dortmund - Bochum maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Borussia Dortmund - Bochum maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Borussia Dortmund ile Bochum kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Borussia Dortmund - Bochum maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Borussia Dortmund - Bochum MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Borussia Dortmund - Bochum maçı 27 Eylül Cuma günü saat 21.30'da TiviBu Spor 1'de canlı yayınlanacak.

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