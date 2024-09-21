  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Minika Go
    7. Minika Çocuk
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Almanya Bundesliga

Werder Bremen 0-5 Bayern Münih (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Almanya Bundesliga'da Bayern Münih, Werder Bremen'i deplasmanda 5-0 mağlup etti. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2024 Cumartesi 18:33
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Werder Bremen 0-5 Bayern Münih (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Almanya Bundesliga'nın 4. haftasında Werder Bremen ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip 5-0'lık skorla kazandı.

Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 23 ve 60. dakikalarda Michael Olise, 32. dakikada Jamal Musiala, 57. dakikada Harry Kane ve 65. dakikada Serge Gnabry kaydetti.

Bayern Münih'te Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Kim Min-Jae 90 dakika oynarken, Galatasaray'ın eski yıldızı Sacha Boey sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı. Galatasaray'dan Werder Bremen'e giden Derrick Köhn ise 46. dakikada oyuna dahil oldu.

Bu sonucun ardından Bayern Münih puanını 12'ye çıkardı. Werder Bremen ise 5 puanda kaldı.

İşte Mourinho'nun derbi yorumu!
Okan Buruk'tan Icardi kararı! Derbide 11'ler belli oldu
DİĞER
SON DAKİKA: Süper Lig'de derbi heyecanı! Fenerbahçe-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu
Fenerbahçe - Galatasaray | Derbide ilk 11'ler belli oldu
Napoli'den Osimhen açıklaması! "Kiralanmak istemedi ama..."
G.Saray'dan sürpriz hamle!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Konyaspor ile Sivasspor yenişemedi! Konyaspor ile Sivasspor yenişemedi! 18:52
İşte Mourinho'nun derbi yorumu! İşte Mourinho'nun derbi yorumu! 18:41
Bayern farklı kazandı! Bayern farklı kazandı! 18:33
Gençlerbirliği tek attı 3 aldı! Gençlerbirliği tek attı 3 aldı! 18:16
Okan Buruk'tan Icardi kararı! Derbide 11'ler belli oldu Okan Buruk'tan Icardi kararı! Derbide 11'ler belli oldu 18:04
Trabzon'da kazanan Beşiktaş! Trabzon'da kazanan Beşiktaş! 17:57
Daha Eski
Kartal Eyüpspor maçına hazır! Kartal Eyüpspor maçına hazır! 17:53
Singapur'da pole pozisyonu Norris'in Singapur'da pole pozisyonu Norris'in 17:41
G.Saray taraftarı Kadıköy'de! G.Saray taraftarı Kadıköy'de! 17:36
Tahkim'den Visca kararı! Tahkim'den Visca kararı! 17:14
G.Saray çeyrek finalde! G.Saray çeyrek finalde! 16:29
Chelsea West Ham'ı rahat geçti Chelsea West Ham'ı rahat geçti 16:24