Werder Bremen 0-5 Bayern Münih (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Almanya Bundesliga'nın 4. haftasında Werder Bremen ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip 5-0'lık skorla kazandı.

Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 23 ve 60. dakikalarda Michael Olise, 32. dakikada Jamal Musiala, 57. dakikada Harry Kane ve 65. dakikada Serge Gnabry kaydetti.

Bayern Münih'te Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Kim Min-Jae 90 dakika oynarken, Galatasaray'ın eski yıldızı Sacha Boey sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı. Galatasaray'dan Werder Bremen'e giden Derrick Köhn ise 46. dakikada oyuna dahil oldu.

Bu sonucun ardından Bayern Münih puanını 12'ye çıkardı. Werder Bremen ise 5 puanda kaldı.