Augsburg - Mainz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Augsburg - Mainz maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Augsburg ile Mainz kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Augsburg - Mainz maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Augsburg - Mainz MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Augsburg - Mainz maçı 20 Eylül Cuma günü saat 21.30'da TiviBu Spor 1'de canlı yayınlanacak.

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