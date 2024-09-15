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Haberler Almanya Bundesliga

Augsburg - St Pauli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Augsburg ile St Pauli karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Augsburg - St Pauli maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2024 Pazar 08:10 Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2024 Pazar 08:10
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Augsburg - St Pauli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Augsburg - St Pauli maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Augsburg ile St Pauli kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Augsburg - St Pauli maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Augsburg - St Pauli MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Augsburg - St Pauli maçı 15 Eylül Pazar günü saat 16.30'da beIN Sports 5 ve TiviBu Spor 1'de canlı yayınlanacak.

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