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Haberler Almanya Bundesliga

Borussia Mönchengladbach - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Borussia Mönchengladbach ile Stuttgart karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Borussia Mönchengladbach - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2024 Cuma 15:50 Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2024 Cuma 16:10
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Borussia Mönchengladbach - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Borussia Mönchengladbach - Stuttgart maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Borussia Mönchengladbach ile Stuttgart kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Borussia Mönchengladbach - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Borussia Mönchengladbach - Stuttgart MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Borussia Mönchengladbach - Stuttgart maçı 14 Eylül Cumartesi günü saat 16.30'da beIN Connect ve TiviBu Spor 3'te canlı yayınlanacak.

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