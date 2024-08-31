Stuttgart - Mainz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Stuttgart -Mainz maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Stuttgart ile Mainz kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Stuttgart - Mainz maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

STUTTGART - MAINZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Stuttgart - Mainz maçı 31 Ağustos Cumartesi günü saat 16:30'da beIN Sports Max 1'de canlı yayınlanacak.