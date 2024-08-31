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Stuttgart - Mainz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Stuttgart ile Mainz karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati
ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Stuttgart - Mainz maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2024 Perşembe 12:04 Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2024 Cumartesi 09:20
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Stuttgart - Mainz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Stuttgart -Mainz maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Stuttgart ile Mainz kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Stuttgart - Mainz maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

STUTTGART - MAINZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Stuttgart - Mainz maçı 31 Ağustos Cumartesi günü saat 16:30'da beIN Sports Max 1'de canlı yayınlanacak.

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