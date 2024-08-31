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Holstein Kiel - Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Holstein Kiel ile Wolfsburg karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Holstein Kiel - Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2024 Perşembe 11:56 Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2024 Cumartesi 09:14
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Holstein Kiel - Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Holstein Kiel - Wolfsburg maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Holstein Kiel - Wolfsburg kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Holstein Kiel - Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HOLSTEIN KIEL - WOLFSBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Holstein Kiel - Wolfsburg maçı 31 Ağustos Cumartesi günü saat 16.30'da beIN Connect ve TiviBu Spor 3'te canlı yayınlanacak.

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