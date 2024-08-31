Bochum - Monchengladbach maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Bochum - Monchengladbach maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Bochum ile Monchengladbach kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bochum - Monchengladbach maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BOCHUM - MONCHENGLADBACH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bochum - Monchengladbach maçı 31 Ağustos Cumartesi günü saat 16:30'da beIN CONNECT'te canlı yayınlanacak.