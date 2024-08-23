Mönchengladbach - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Mönchengladbach - Bayer Leverkusen maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Mönchengladbach ile Bayer Leverkusen kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Mönchengladbach - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MONCHENGLADBACH - BAYER LEVERKUSEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Mönchengladbach - Bayer Leverkusen maçı 23 Ağustos Cuma günü saat 21.30'da TiviBu Spor 1, beIN Connect ve TOD TV'de canlı yayınlanacak.

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