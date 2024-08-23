Haberler Almanya Bundesliga

Mönchengladbach - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Mönchengladbach ile Bayer Leverkusen karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Mönchengladbach - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2024 Perşembe 11:50 Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2024 Cuma 07:40
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Mönchengladbach - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Mönchengladbach - Bayer Leverkusen maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Mönchengladbach ile Bayer Leverkusen kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Mönchengladbach - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MONCHENGLADBACH - BAYER LEVERKUSEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Mönchengladbach - Bayer Leverkusen maçı 23 Ağustos Cuma günü saat 21.30'da TiviBu Spor 1, beIN Connect ve TOD TV'de canlı yayınlanacak.

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...

ASpor CANLI YAYIN

Reklam
Fred'in yanına vatandaşı geliyor!
DİĞER
Son dakika haberi: Fenerbahçe'ye Brezilyalı yıldız! Mourinho onay verdi...
İstanbul Boğazı'nda usulsüz işler! Vaniköy'ün sırtına saplanan villaya soruşturma başlatıldı | İBB ne karşılığında göz yumdu | Adnan Oktar ve Rus milyarder!
Aslan yine fizikten kaldı!
G.Saray'da 5 ayrılık 2 transfer! F.Bahçe de istiyordu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bodrumspor - Konyaspor maçı ne zaman? Bodrumspor - Konyaspor maçı ne zaman? 07:59
Sivasspor - Eyüpspor maçı ne zaman? Sivasspor - Eyüpspor maçı ne zaman? 07:54
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 23 Ağustos Cuma bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 23 Ağustos Cuma bugün kimin maçı var? 07:49
G.Saray'da 5 ayrılık 2 transfer! F.Bahçe de istiyordu G.Saray'da 5 ayrılık 2 transfer! F.Bahçe de istiyordu 01:44
61 numaralı mesaj 61 numaralı mesaj 01:40
Montella’dan özel ziyaret Montella’dan özel ziyaret 01:37
Daha Eski
Cham’da mutlu son Cham’da mutlu son 01:32
Avcı’dan sürpriz kadro Avcı’dan sürpriz kadro 01:31
Yeşeren umutlar! Yeşeren umutlar! 01:27
Aslan yine fizikten kaldı! Aslan yine fizikten kaldı! 01:17
Avcı'dan forvet transferi müjdesi! Avcı'dan forvet transferi müjdesi! 01:16
Van Bronckhorst: Haftaya çok daha farklı bir Beşiktaş olacak! Van Bronckhorst: Haftaya çok daha farklı bir Beşiktaş olacak! 01:16