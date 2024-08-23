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Leipzig - Bochum maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Leipzig ile Bochum karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Leipzig - Bochum maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2024 Cuma 11:37 Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2024 Cuma 11:40
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Leipzig - Bochum maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Leipzig - Bochum maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Leipzig ile Bochum kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Leipzig - Bochum maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LEIPZIG - BOCHUM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Leipzig - Bochum maçı 24 Ağustos Cumartesi günü saat 16.30'da beIN Sports 5 ve TiviBu Spor 2'de canlı yayınlanacak.

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