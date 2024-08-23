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Hoffenheim - Holstein maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Hoffenheim ile Holstein karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Hoffenheim - Holstein maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2024 Cuma 11:42 Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2024 Cuma 11:43
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Hoffenheim - Holstein maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Hoffenheim - Holstein maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Hoffenheim ile Holstein kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hoffenheim - Holstein maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HOFFENHEIM - HOLSTEOIN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Hoffenheim - Holstein maçı 24 Ağustos Cumartesi günü saat 16.30'da beIN Connect ve TiviBu Spor 3'te canlı yayınlanacak.

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