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TRANSFER HABERLERİ: Antonio Nusa resmen Leipzig'de!

Almanya Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig, Club Brugge'ün 19 yaşındaki kanat oyuncusu Antonio Nusa'yı transfer ettiğini açıkladı. | Son dakika transfer haberleri

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2024 Salı 18:22
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TRANSFER HABERLERİ: Antonio Nusa resmen Leipzig'de!

Leipzig, transfer çalışmaları kapsamında dikkat çeken bir isimle imzaladı. Alman ekibi, Club Brugge'den 2005 doğumlu kanat oyuncusu Antonio Nusa'yı kadrosuna kattığını duyurdu.

7 numara formanın verildiği Nusa ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

21 MİLYON EURO VERİLDİ

Basına yansıyan haberlerde Leipzig'in oyuncu için Belçika ekibine 21 milyon euro bonservis ödeyeceği belirtildi. 19 yaşındaki Norveçli oyuncu, Belçika ekibiyle 86 maça çıktı ve 7 gol, 6 asist yaptı.

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