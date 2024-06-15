Helal sana Nuri

B.Dortmund'da Nuri Şahin, hayalleri süsleyen koltuğa oturdu. B.Dortmund, Terzic'ten boşalan teknik direktörlüğe Nuri Şahin'in getirildiğini açıkladı. Şahin, "B.Dortmund'un teknik direktörü olmak benim için büyük bir onur. BVB'deki görevimi dört gözle bekliyorum. İlk günden itibaren başarımızı en üst düzeye çıkarmak için elimizden gelen her şeyi büyük bir tutkuyla yapacağız" dedi.

DORTMUND'UN DNA'SINI BİLİYOR

B.Dortmund Spor Genel Müdürü Lars Ricken, "Nuri hem oyuncu hem de antrenör olarak kulübü, personeli ve Dortmund DNA'sını iyi biliyor. Bizim için doğru teknik direktör" dedi.