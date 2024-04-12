Borussia Mönchengladbach - Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Borussia Mönchengladbach - Dortmund maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Borussia Mönchengladbach ile Dortmund kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Borussia Mönchengladbach - Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BORUSSİA MÖNCHENGLADBACH - DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Borussia Mönchengladbach - Dortmund maçı 13 Nisan Cumartesi günü saat 16:30'da beIN CONNECT'te canlı yayınlanacak.

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