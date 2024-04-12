Haberler Almanya Bundesliga Bayern Münih - Köln maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Bayern Münih - Köln maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Bayern Münih ile Köln karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Bayern Münih - Köln maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2024 Cuma 15:40 Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2024 Cuma 16:00
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Bayern Münih - Köln maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Bayern Münih - Köln maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Bayern Münih ile Köln kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bayern Münih - Köln maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAYERN MÜNİH - KÖLN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bayern Münih - Köln maçı 13 Nisan Cumartesi günü saat 16:30'da beIN CONNECT'te canlı yayınlanacak.

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