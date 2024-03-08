Haberler Almanya Bundesliga Borussia Mönchengladbach - Köln maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Borussia Mönchengladbach - Köln maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Borussia Mönchengladbach ile Köln karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Borussia Mönchengladbach - Köln maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2024 Cuma 15:47
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Borussia Mönchengladbach - Köln maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Borussia Mönchengladbach - Köln maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Borussia Mönchengladbach ile Köln kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Borussia Mönchengladbach - Köln maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BORUSSİA MÖNCHENGLADBACH - KÖLN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Borussia Mönchengladbach - Köln maçı 9 Mart Cumartesi günü saat 17:30'da beIN Connect'te canlı yayınlanacak.

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