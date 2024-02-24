Augsburg - Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Augsburg - Freiburg maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Augsburg ile Freiburg kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Augsburg - Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AUGSBURG - FREIBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Augsburg - Freiburg maçı 25 Şubat Pazar günü saat 21:30'da beIN Sports 4'te ve TiviBu Spor 1'de canlı yayınlanacak.

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