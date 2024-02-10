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Stuttgart - Mainz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Stuttgart sahasında Mainz'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki; Stuttgart - Mainz maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2024 Cumartesi 13:00
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Stuttgart - Mainz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Stuttgart - Mainz maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Stuttgart ile Mainz kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Stuttgart - Mainz maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

STUTTGART - MAINZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Stuttgart - Mainz maçı 11 Şubat Pazar günü saat 17.30'da TiviBu Spor 1 ve beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.

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