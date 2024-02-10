Hoffenheim - Köln maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Hoffenheim - Köln maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Hoffenheim ile Köln kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hoffenheim - Köln maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HOFFENHEIM - KOLN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hoffenheim - Köln maçı 11 Şubat Pazar günü saat 19.30'da TiviBu Spor 2 ve beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.

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