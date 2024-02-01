Heidenheim - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Borussia Dortmund - Bochum maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Heidenheim ile Borussia Dortmund kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Heidenheim - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HEIDENHEIM - BORUSSIA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Heidenheim - Borussia Dortmund maçı 2 Şubat Cuma günü saat 22.30'da beIN Connect ve tivibu SPOR 1'de canlı yayınlanacak.

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