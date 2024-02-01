Haberler Almanya Bundesliga Heidenheim - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Heidenheim - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Heidenheim ile Borussia Dortmund karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Heidenheim - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2024 Perşembe 15:10 Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2024 Perşembe 15:40
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Heidenheim - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Borussia Dortmund - Bochum maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Heidenheim ile Borussia Dortmund kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Heidenheim - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HEIDENHEIM - BORUSSIA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Heidenheim - Borussia Dortmund maçı 2 Şubat Cuma günü saat 22.30'da beIN Connect ve tivibu SPOR 1'de canlı yayınlanacak.

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Settar Tanrıöğen'in sağlık durumu hakkında yeni açıklama geldi! Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su Settar Tanrıöğen beyin kanaması geçirmişti...
Başkan Erdoğan'dan Diyanet Akademisi Başkanlığı Mezuniyet Merasiminde önemli açıklamalar | CANLI YAYIN
Beklenmedik gelişme! Süper Lig ekibi...
Dünya yıldızı yeni sezonda G.Saray'a!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Sacha Boey'e tezahüratlı karşılama!
Füllkrug coştu! Dortmund kazandı
YKS sınav ücretleri 2024
G.Saray'ın yeni transferi Serge Aurier kimdir?
ASKERLİK YERİ SORGULAMA EKRANI e-DEVLET | 2024 Şubat askerlik yeri nasıl öğrenilir?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kocaelispor Nijeryalı golcü ile anlaştı! Kocaelispor Nijeryalı golcü ile anlaştı! 15:06
Hatayspor'dan hücuma takviye! Hatayspor'dan hücuma takviye! 15:05
Okan Buruk'tan yıldız isme kesik! İşte G.Saray'ın 11'i Okan Buruk'tan yıldız isme kesik! İşte G.Saray'ın 11'i 15:03
G.Saray Samsunspor maçına hazır! G.Saray Samsunspor maçına hazır! 14:46
Lecce - Fiorentina maçı ne zaman? Lecce - Fiorentina maçı ne zaman? 14:42
Strasbourg - PSG maçı ne zaman? Strasbourg - PSG maçı ne zaman? 14:26
Daha Eski
Heidenheim - Borussia Dortmund maçı ne zaman? Heidenheim - Borussia Dortmund maçı ne zaman? 14:16
Efe Sarıkaya Fransa'ya transfer oldu! Efe Sarıkaya Fransa'ya transfer oldu! 14:14
Athletic Bilbao - Mallorca maçı ne zaman? Athletic Bilbao - Mallorca maçı ne zaman? 14:08
Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları sürüyor! Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları sürüyor! 14:03
Sakaryaspor - Bandırmaspor maçı ne zaman? Sakaryaspor - Bandırmaspor maçı ne zaman? 13:36
Hatayspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Hatayspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman? 13:24