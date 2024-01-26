Haberler Almanya Bundesliga Augsburg - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Augsburg - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Augsburg ile Bayern Münih karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Augsburg - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2024 Cuma 11:50 Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2024 Cuma 12:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Augsburg - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Augsburg - Bayern Münih maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Augsburg ile Bayern Münih kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Augsburg - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AUGSBURG - BAYERN MUNIH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Augsburg - Bayern Münih maçı 27 Ocak Cumartesi günü saat 17.30'da beIN SPORTS 4, tivibu SPOR 1'de canlı yayınlanacak.

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberi: Ahmet Çakar'dan flaş sözler! "Tartışmasız kırmızı kart"
Son dakika: Muharrem İnce'den CHP'ye 'DEM'li bombardıman! Seçimlere müstakil girme kararı... Özgür Özel'e 'Pervin Chakar' tepkisi
F.Bahçe'den Aboubakar bombası!
G.Saray'ın yeni yıldızı Dortmund'dan geliyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Bayer Leverkusen - Mönchengladbach maçı ne zaman?
Stuttgart - Leipzig maçı ne zaman?
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 26 Ocak rakamları
YOĞUN KAR, BUZLANMA, ÇIĞ TEHLİKESİ | Afad ve MGM peş peşe uyardı: 31 ilde alarm! (26 Ocak hava durumu)
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Buruk'tan Barış Alper açıklaması! Sakatlığı... Buruk'tan Barış Alper açıklaması! Sakatlığı... 11:44
2024 NBA All-Star'da ilk beşler açıklandı! 2024 NBA All-Star'da ilk beşler açıklandı! 11:40
F.Bahçe'den Aboubakar bombası! F.Bahçe'den Aboubakar bombası! 11:00
Okan Buruk Rıdvan Yılmaz'ı ikna etti! Okan Buruk Rıdvan Yılmaz'ı ikna etti! 10:40
Bayer Leverkusen - Mönchengladbach maçı ne zaman? Bayer Leverkusen - Mönchengladbach maçı ne zaman? 10:34
Las Palmas - Real Madrid maçı ne zaman? Las Palmas - Real Madrid maçı ne zaman? 09:33
Daha Eski
Barcelona - Villarreal maçı ne zaman? Barcelona - Villarreal maçı ne zaman? 09:37
Mallorca - Real Betis maçı ne zaman? Mallorca - Real Betis maçı ne zaman? 09:43
Böyle duyurdular! Çok yüksek bonservise... Böyle duyurdular! Çok yüksek bonservise... 09:45
G.Saray'ın yeni yıldızı Dortmund'dan geliyor! G.Saray'ın yeni yıldızı Dortmund'dan geliyor! 09:54
Wolfsburg - Köln maçı ne zaman? Wolfsburg - Köln maçı ne zaman? 10:08
Hoffenheim - Heidenheim maçı ne zaman? Hoffenheim - Heidenheim maçı ne zaman? 10:12