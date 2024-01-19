Köln - Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Köln - Dortmund maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Köln ile Dortmund kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Köln - Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KÖLN - DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Köln - Dortmund maçı 20 Ocak Cumartesi günü saat 17:30'da beIN Connect'te canlı yayınlanacak.

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