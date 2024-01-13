Mainz - Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Mainz - Wolfsburg maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Mainz ile Wolfsburg kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Mainz - Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MAINZ - WOLFSBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Mainz - Wolfsburg maçı 13 Ocak Cumartesi günü saat 17.30'da beIN Connect ve TiviBU Spor 4'te canlı yayınlanacak.

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