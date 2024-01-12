Leipzig - Eintracht maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Leipzig - Eintracht maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Leipzig ile Eintracht kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Leipzig - Eintracht maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LEIPZIG - EINTRACHT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Leipzig - Eintracht maçı 13 Ocak Cumartesi günü saat 17.30'da beIN Sports 3 ve TiviBU Spor 2'de canlı yayınlanacak.

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