Haberler Almanya Bundesliga Wolfsburg - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Wolfsburg - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 16. haftada Wolfsburg ile Bayern Münih karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Wolfsburg - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2023 Salı 16:50 Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2023 Salı 17:01
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Wolfsburg - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Eintracht Frankfurt - Borussia Mönchengladbach maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Eintracht Frankfurt ile Borussia Mönchengladbach kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Eintracht Frankfurt - Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EİNTRACHT FRANKFURT - BORUSSİA MÖNCHENGLADBACH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Eintracht Frankfurt - Borussia Mönchengladbach maçı 20 Aralık Salı günü saat 22:30'da beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Dünya starının yürek parçalayan hastalığını kardeşi paylaştı: "Milyonda 1 görülen bir durum"
Meral Akşener baltaları çıkardı savaş başladı: "Korkaklar" | CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu operasyonu itiraf etti
F.Bahçe'den stoper kararı!
G.Saray transferde gözünü karattı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Heidenheim - Freiburg maçı ne zaman?
Stuttgart - Augsburg maçı ne zaman?
RTÜK 'ilke kararı' aldı!
Bilgisayar İşletmenliği Kursu Programı ücretsiz mi? Ne işe yarar?
Zeytinburnu'nda elektrik ne zaman gelecek? (19 Aralık 2023)
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Enes Ünal'dan müjdeli haber! Enes Ünal'dan müjdeli haber! 16:31
Yusuf Şimşek ilk galibiyetini arıyor! Yusuf Şimşek ilk galibiyetini arıyor! 16:21
Uşakspor evinde Denizlispor ile yenişemedi! Uşakspor evinde Denizlispor ile yenişemedi! 16:20
F.Bahçe'nin Kayserispor kafilesi belli oldu! Dzeko... F.Bahçe'nin Kayserispor kafilesi belli oldu! Dzeko... 16:04
Sakaryaspor deplasmanda kazandı! Sakaryaspor deplasmanda kazandı! 16:01
Fenerbahçe'de Kayserispor mesaisi! Fenerbahçe'de Kayserispor mesaisi! 15:56
Daha Eski
Heidenheim - Freiburg maçı ne zaman? Heidenheim - Freiburg maçı ne zaman? 15:56
Stuttgart - Augsburg maçı ne zaman? Stuttgart - Augsburg maçı ne zaman? 15:54
Galatasaray'da Muslera gelişmesi! Transfer... Galatasaray'da Muslera gelişmesi! Transfer... 15:51
Wolfsburg - Bayern Münih maçı ne zaman? Wolfsburg - Bayern Münih maçı ne zaman? 15:51
Eintracht Frankfurt - B.Mönchengladbach maçı ne zaman? Eintracht Frankfurt - B.Mönchengladbach maçı ne zaman? 15:49
Rosier için flaş transfer iddiası! Rosier için flaş transfer iddiası! 15:47