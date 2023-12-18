Haberler Almanya Bundesliga Werder Bremen - RB Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Werder Bremen - RB Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 16. haftada Werder Bremen sahasında RB Leipzig'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki; Werder Bremen - RB Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2023 Pazartesi 17:10 Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2023 Pazartesi 17:31
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Werder Bremen - RB Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Werder Bremen - RB Leipzig maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Werder Bremen ile RB Leipzig kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Werder Bremen - RB Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

WERDER BREMEN - RB LEIPZIG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Werder Bremen - RB Leipzig maçı 19 Aralık Salı günü saat 20:30'da beIN SPORTS 4'te canlı yayınlanacak.

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Ünlü isim tanınmaz hale geldi! Son estetik ameliyatı faciayla sonuçlandı!
Başkan Erdoğan Macaristan Başbakanı Viktor Orban'a "TOGG" hediye etti
Aslan Salih'te mutlu sona yakın! Tek şart...
G.Saray'ın yeni 10 numarası Belçika'dan!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Dortmund - Mainz 05 maçı ne zaman?
Kim Min Jae attı! Bayern Münih kazandı
İşte ikinci toplantı sonrası ilk açıklama
Esenyurt'ta elektrik ne zaman gelecek? (18 Aralık 2023)
Beylikdüzü'nde elektrik ne zaman gelecek? (18 Aralık 2023)
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçeli yıldız için sıraya girdiler! F.Bahçeli yıldız için sıraya girdiler! 16:57
Dortmund - Mainz 05 maçı ne zaman? Dortmund - Mainz 05 maçı ne zaman? 16:48
"Çaresizliğin tatlı tebessümü" "Çaresizliğin tatlı tebessümü" 16:47
Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman? Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman? 16:43
Werder Bremen - RB Leipzig maçı ne zaman? Werder Bremen - RB Leipzig maçı ne zaman? 16:39
Koç ve Arat açıklamalarda bulundu! Koç ve Arat açıklamalarda bulundu! 16:18
Daha Eski
Granada - Sevilla maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga Granada - Sevilla maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga 16:15
Dursun Özbek hastaneye kaldırıldı! Dursun Özbek hastaneye kaldırıldı! 16:14
Atletico Madrid - Getafe maçı ne zaman? Atletico Madrid - Getafe maçı ne zaman? 16:10
Aslan Salih'te mutlu sona yakın! Tek şart... Aslan Salih'te mutlu sona yakın! Tek şart... 16:05
F.Bahçe'de şok sakatlık! İdmana çıkmadı F.Bahçe'de şok sakatlık! İdmana çıkmadı 15:55
Rayo Vallecano - Valencia maçı ne zaman? Rayo Vallecano - Valencia maçı ne zaman? 15:53