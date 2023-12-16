Eintracht Frankfurt - Bayer Leverkusen maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Eintracht Frankfurt - Bayer Leverkusen maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Eintracht Frankfurt - Bayer Leverkusen kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Eintracht Frankfurt - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EINTRACHT FRANKFURT - BAYER LEVERKUSEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Eintracht Frankfurt - Bayer Leverkusen maçı 17 Aralık Pazar günü saat 19:30'da beIN SPORTS 4 ve tivibu SPOR 2'de canlı yayınlanacak.

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