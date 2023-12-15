Haberler Almanya Bundesliga Mainz - Heidenheim maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Mainz - Heidenheim maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Mainz ile Heidenheim karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Mainz - Heidenheim maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2023 Cuma 09:36 Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 Cuma 09:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Mainz - Heidenheim maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Mainz - Heidenheim maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Mainz ile Heidenheim kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Mainz - Heidenheim maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MAINZ - HEIDENHEIM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Mainz - Heidenheim maçı 16 Aralık Cumartesi günü saat 17.30'da beIN Connect ve TiviBu Spor 4'te canlı yayınlanacak.

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Son dakika haberleri: Avrupa kupalarında gruplar tamamlandı: UEFA ülke puanında yeniden sıçrama yaptık! Galibiyetler sonrası işte güncel sıralama…
PKK’nın özel harp yapılanmasına MİT darbesi! 5 yıl boyunca adım adım izlendi! Engin Babayiğit kaçamadan yakalandı
Genç yıldıza büyük övgü! "Zamanla çok daha iyi olacak"
G.Saray'da sol beke 4 aday!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Leipzig - Hoffenheim maçı ne zaman?
Darmstadt - Wolfsburg maçı ne zaman?
ÇALIŞAN EMEKLİYE 5000 TL SON DAKİKA | 5000 TL emekli ikramiyesi ödeme takvimi
İSTANBUL NAMAZ SAATLERİ 15 ARALIK 2023
EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA 2024 | Emekliye zamda 'refah payı' vurgusu
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Darmstadt - Wolfsburg maçı ne zaman? Darmstadt - Wolfsburg maçı ne zaman? 09:48
Augsburg - Borussia Dortmund maçı ne zaman? Augsburg - Borussia Dortmund maçı ne zaman? 09:44
Bochum - Union Berlin maçı ne zaman? Bochum - Union Berlin maçı ne zaman? 09:40
Mainz - Heidenheim maçı ne zaman? Mainz - Heidenheim maçı ne zaman? 09:36
Valencia - Barcelona maçı ne zaman? Valencia - Barcelona maçı ne zaman? 09:30
Sevilla - Getafe maçı ne zaman? Sevilla - Getafe maçı ne zaman? 09:26
Daha Eski
Kartal'ı bu sözlerle eleştirdi! "Cevabı bulamadım" Kartal'ı bu sözlerle eleştirdi! "Cevabı bulamadım" 09:24
Genç yıldıza büyük övgü! "Zamanla çok daha iyi olacak" Genç yıldıza büyük övgü! "Zamanla çok daha iyi olacak" 09:06
Athletic Bilbao - Atletico Madrid maçı ne zaman? Athletic Bilbao - Atletico Madrid maçı ne zaman? 09:05
Celta Vigo - Granada maçı ne zaman? Celta Vigo - Granada maçı ne zaman? 09:00
"3-4 transfer yapacağız" "3-4 transfer yapacağız" 08:57
"Hissederek vurdum" "Hissederek vurdum" 08:52