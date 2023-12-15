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Bochum - Union Berlin maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Bochum ile Union Berlin karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Bochum - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2023 Cuma 09:40 Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 Cuma 09:50
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Bochum - Union Berlin maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Bochum - Union Berlin maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Bochum ile Union Berlin kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bochum - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BOCHUM - UNION BERLIN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bochum - Union Berlin maçı 16 Aralık Cumartesi günü saat 17.30'da beIN Connect ve TiviBu Spor 3'te canlı yayınlanacak.

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