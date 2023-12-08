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Dortmund - RB Leipzig maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 14. haftada Dortmund ile RB Leipzig karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Dortmund - RB Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2023 Cuma 19:11 Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2023 Cuma 19:21
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Dortmund - RB Leipzig maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Dortmund - RB Leipzig maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Dortmund ile RB Leipzig kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Dortmund - RB Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

DORTMUND - RB LEİPZİG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Dortmund - RB Leipzig maçı 9 Aralık günü saat 20:30'da beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.

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