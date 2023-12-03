Mainz 05 - Freiburg maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Mainz 05 - Freiburg maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Mainz 05 - Freiburg kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Mainz 05 - Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MAİNZ 05 - FREIBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Mainz 05 - Freiburg maçı 3 Aralık Pazar günü saat 17:30'da beIN SPORTS 4 ve tivibu SPOR 1'de canlı yayınlanacak.

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