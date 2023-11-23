Köln - Bayern Münih maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Köln - Bayern Münih maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Köln ile Bayern Münih kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Köln - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KÖLN - BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Köln - Bayern Münih maçı 24 Kasım Cuma günü saat 22:30'da beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.

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