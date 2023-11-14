Xabi Alonso'nun sözleşmesinde Real Madrid şartı var!

Almanya Bundesliga'da Bayer Leverkusen'in bileği bükülmüyor. Alman ekibi, teknik direktör Xabi Alonso yönetiminde sezonunun namağlup iki takımından biri. Kırmızı-siyahlılar, topladığı 31 puanla lider konumda bulunuyor.

Ligde oynadığı 11 maçın 10'undan galibiyetle ayrılan Bayer Leverkusen, tek puan kaybını Bayern Münih deplasmanında aldığı beraberlikle yaşadı. Avrupa Ligi'nde ise yoluna kayıpsız devam eden Leverkusen, 4 maç sonunda 12 puan topladı.

ALONSO'NUN SÖZLEŞMESİNDE ÖZEL MADDE VAR

Teknik direktörlük kariyerine Real Madrid'in altyapısında başlayan Xabi Alonso'nun Madrid ile yolları yeniden kesişebilir.

Carlo Ancelotti'nin sezon sonunda Brezilya Milli Takımı'nın başına geçecek olması, Real Madrid'i teknik direktör arayışına yönlendirdi. İspanyol devinde ilk aday Xabi Alonso.

Alman basınında yer alan haberlere göre, Xabi Alonso'nun Bayer Leverkusen ile olan sözleşmesine 15 milyon euro civarında bir serbest kalma maddesi eklendi.

Bu maddenin Liverpool, Bayern Münih ve Real Madrid için geçerli olacağı aktarıldı.

Liverpool ve Bayern Münih'in teknik direktörlerinin bulunması sebebiyle Xabi Alonso'nun Real Madrid teknik direktörlüğü için ön planda olduğu belirtildi.