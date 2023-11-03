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Mainz 05 Anwar El Ghazi'nin sözleşmesini feshetti

Almanya Bundesliga ekiplerinden Mainz 05'te oynayan Anwar El Ghazi, Filistin'e destek verdiği için kulübü tarafından kadro dışı bırakılmıştı. Alman ekibi, 28 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini feshetti.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2023 Cuma 21:05
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Mainz 05 Anwar El Ghazi'nin sözleşmesini feshetti

Alman ekibi Mainz 05, Filistin'e destek verdiği için daha önce kadro dışı bıraktığı futbolcusu Anwar El Ghazi'nin sözleşmesini feshetti.

Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki Fas asıllı Hollandalı futbolcunun sosyal medyadaki yorum ve paylaşımlarının ardından sözleşmesinin feshedildiği kaydedildi.

Filistin'e destek veren ilk paylaşımının ardından futbolcuyu kadro dışı bırakan kulüp yönetimi, yapılan görüşmeler sonrasında Anwar El Ghazi'nin affedildiğini duyurmuştu.

Forvet oyuncusu, iki gün önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla görüşlerinin arkasında olduğunu ifade etmişti.

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