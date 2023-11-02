Haberler Almanya Bundesliga Darmstadt 98 - Bochum maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Darmstadt 98 - Bochum maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 10. haftada Darmstadt 98 ile Bochum karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Darmstadt 98 - Bochum maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2023 Perşembe 15:30 Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2023 Perşembe 15:40
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Darmstadt 98 - Bochum maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Darmstadt 98 - Bochum maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Darmstadt 98 ile Bochum kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Darmstadt 98 - Bochum maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

DARMSTADT 98 - BOCHUM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Darmstadt 98 - Bochum maçı 3 Kasım Cuma günü saat 22:30'da beIN SPORTS 5'te canlı yayınlanacak.

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