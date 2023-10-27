Bochum - Mainz maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Bochum - Mainz maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Bochum ile Mainz kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bochum - Mainz maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BOCHUM - MAINZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bochum - Mainz maçı 26 Ekim Cuma günü saat 2130'da TiviBu Spor 1 ve beIN Sports 5'te canlı yayınlanacak.

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