Heidenheim - Augsburg maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Heidenheim - Augsburg maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Heidenheim ile Augsburg kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Heidenheim - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HEİDENHEİM - AUGSBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Heidenheim - Augsburg maçı 22 Ekim Pazar günü saat 18:30'da beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.

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