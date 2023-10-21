Mainz 05 - Bayern Münih maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Mainz 05 - Bayern Münih maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Mainz 05 ile Bayern Münih kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Mainz 05 - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MAINZ 05 - BAYERN MÜNIH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Mainz 05 - Bayern Münih maçı 21 Ekim Cumartesi günü saat 19:30'da beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.

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