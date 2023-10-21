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Freiburg - Bochum maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 8. haftada Freiburg ile Bochum karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Freiburg - Bochum maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2023 Cumartesi 14:11 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2023 Cumartesi 14:11
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Freiburg - Bochum maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Freiburg - Bochum maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Freiburg ile Bochum kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Freiburg - Bochum maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FREİBURG - BOCHUM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Freiburg - Bochum maçı 21 Ekim Cumartesi günü saat 16:30'da beIN Connect'te canlı yayınlanacak.

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