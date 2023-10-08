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Bayern Münih 3 - 0 Freiburg (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Bundesliga'da 7. hafta karşılaşmasında Bayern Münih sahasında Freiburg'u ağırladı. Bayern Münih sahasında rakibini 3-0 mağlup ederek sürprize izin vermedi. İşte detaylar...

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2023 Pazar 21:18 Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2023 Pazar 21:24
Bayern Münih 3 - 0 Freiburg (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Bundesliga'da 7. hafta mücadelesinde Alman devi Bayern Münih ile Freiburg Bay Arena'da karşı karşıya geldi.

Thomas Tuchel'in öğrencileri Freiburg'u 3-0 mağlup ederek hata yapmadı.

Ev sahibi ekibin gollerini 12. dakikada Kingsley Coman kaydetti ve skoru 1-0'a getirdi.

25. dakikada Leroy Sane skoru 2-0'a getiren gole imza attı.

Maçta son sözü maçın adamı olan Kingsley Coman söyledi ve kendisinin ikinci takımının üçüncü golüne imza attı.

Bayern Münih evinde aldığı 3 puanın ardından ligde puanını 17 yaptı ve 3. sıraya yükseldi.

Ligde bu sezon istikrarlı bir görüntü çizemeyen Freiburg ise 10 puanda kalırken 8. sırada yerini aldı.

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