Bayern Münih 3 - 0 Freiburg (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Bundesliga'da 7. hafta mücadelesinde Alman devi Bayern Münih ile Freiburg Bay Arena'da karşı karşıya geldi.

Thomas Tuchel'in öğrencileri Freiburg'u 3-0 mağlup ederek hata yapmadı.

Ev sahibi ekibin gollerini 12. dakikada Kingsley Coman kaydetti ve skoru 1-0'a getirdi.

25. dakikada Leroy Sane skoru 2-0'a getiren gole imza attı.

Maçta son sözü maçın adamı olan Kingsley Coman söyledi ve kendisinin ikinci takımının üçüncü golüne imza attı.

Bayern Münih evinde aldığı 3 puanın ardından ligde puanını 17 yaptı ve 3. sıraya yükseldi.

Ligde bu sezon istikrarlı bir görüntü çizemeyen Freiburg ise 10 puanda kalırken 8. sırada yerini aldı.