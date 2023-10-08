Bayern Münih 3 - 0 Freiburg (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Bundesliga'da 7. hafta mücadelesinde Alman devi Bayern Münih ile Freiburg Bay Arena'da karşı karşıya geldi.
Thomas Tuchel'in öğrencileri Freiburg'u 3-0 mağlup ederek hata yapmadı.
Ev sahibi ekibin gollerini 12. dakikada Kingsley Coman kaydetti ve skoru 1-0'a getirdi.
25. dakikada Leroy Sane skoru 2-0'a getiren gole imza attı.
Maçta son sözü maçın adamı olan Kingsley Coman söyledi ve kendisinin ikinci takımının üçüncü golüne imza attı.
Bayern Münih evinde aldığı 3 puanın ardından ligde puanını 17 yaptı ve 3. sıraya yükseldi.
Ligde bu sezon istikrarlı bir görüntü çizemeyen Freiburg ise 10 puanda kalırken 8. sırada yerini aldı.