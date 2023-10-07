Augsburg - Darmstadt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Augsburg - Darmstadt maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Augsburg ile Darmstadt kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Augsburg - Darmstadt maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AUGSBURG - DARMSTADT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Augsburg - Darmstadt maçı 7 Ekim Cumartesi günü saat 16.30'da TiviBu Spor 4 ve beIN Connect'te canlı yayınlanacak.

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