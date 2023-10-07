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Augsburg - Darmstadt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 7. haftada Augsburg ile Darmstadt karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki; Augsburg - Darmstadt maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2023 Cumartesi 10:51 Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2023 Cumartesi 11:01
Augsburg - Darmstadt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Augsburg - Darmstadt maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Augsburg ile Darmstadt kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Augsburg - Darmstadt maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AUGSBURG - DARMSTADT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Augsburg - Darmstadt maçı 7 Ekim Cumartesi günü saat 16.30'da TiviBu Spor 4 ve beIN Connect'te canlı yayınlanacak.

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