Hoffenheim - Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Hoffenheim - Dortmund maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Hoffenheim ile Dortmund kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hoffenheim - Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HOFFENHEİM - DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hoffenheim - Dortmund maçı 29 Eylül Cuma günü saat 21:30'da beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.

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