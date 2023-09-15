Haberler Almanya Bundesliga Bayern Münih - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Bayern Münih - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 4. haftada Bayern Münih ile Bayer Leverkusen karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Bayern Münih - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2023 Cuma 15:40
Bayern Münih - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Bayern Münih - Bayer Leverkusen maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Bayern Münih ile Bayer Leverkusen kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bayern Münih - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAYERN MÜNİH - BAYER LEVERKUSEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bayern Münih - Bayer Leverkusen maçı 15 Eylül Cuma günü saat 21:30'da beIN SPORTS 4'te canlı yayınlanacak.

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu yeni aşkını ilan etti! Sevgilisi bakın kim çıktı
Başkan Erdoğan'dan 10. Dünya Türk İş Konseyi Kurultayı'nda önemli açıklamalar
F.Bahçe'de ayrılık! Süper Lig ekibine kiralandı!
Beşiktaş'tan G.Saray ve F.Bahçe için çarpıcı açıklama
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Union Berlin - Leipzig maçı saat kaçta?
Eintracht Frankfurt - Köln maçı saat kaçta?
SURVIVOR ALL STAR 10. YARIŞMACI BELLİ OLDU
Mevlid Kandili ne zaman 2023?
CUMA HUTBESİ DİYANET
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
FIBA Dünya Sıralaması'nda zirvede değişmedi! FIBA Dünya Sıralaması'nda zirvede değişmedi! 15:46
Galatasaray - Kopenhag maçı saat kaçta? Galatasaray - Kopenhag maçı saat kaçta? 15:27
Kayserispor'un transfer yasağı kalktı Kayserispor'un transfer yasağı kalktı 15:22
Fırtına yeni transferini KAP'a bildirdi! Fırtına yeni transferini KAP'a bildirdi! 15:20
Trabzonspor - Beşiktaş maçı saat kaçta? Trabzonspor - Beşiktaş maçı saat kaçta? 15:19
Fenerbahçe - Antalyaspor maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Antalyaspor maçı saat kaçta? 15:15
Daha Eski
Thiago Alcantara'nın Türkiye kararı! Thiago Alcantara'nın Türkiye kararı! 15:11
Galatasaray - Samsunspor maçı saat kaçta? Galatasaray - Samsunspor maçı saat kaçta? 15:11
F.Bahçe'de ayrılık! Süper Lig ekibine kiralandı! F.Bahçe'de ayrılık! Süper Lig ekibine kiralandı! 15:05
Kayserispor'dan kaleci takviyesi! Kayserispor'dan kaleci takviyesi! 14:52
Yusuf Acer Altınordu'da! Yusuf Acer Altınordu'da! 14:46
Giresunspor Brandley ile Kuwas anlaştı Giresunspor Brandley ile Kuwas anlaştı 14:44