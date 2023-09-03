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Union Berlin - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 3. haftada Union Berlin ile Leipzig karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Union Berlin - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2023 Pazar 09:58 Güncelleme Tarihi: 03 Eylül 2023 Pazar 10:00
Union Berlin - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Union Berlin - Leipzig maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Union Berlin ile Leipzig kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Union Berlin - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UNION BERLIN - LEIPZIG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Union Berlin - Leipzig maçı 3 Eylül Pazar günü saat 18.30'da TiviBu Spor 2 ve beIN SPORTS 4'te canlı yayınlanacak.

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