Haberler Almanya Bundesliga Augburg - Bochum maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Augburg - Bochum maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'nın 3. haftasında Ausgurg ile Bochum karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Augsburg - Bochum maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2023 Cumartesi 13:30 Güncelleme Tarihi: 02 Eylül 2023 Cumartesi 13:50
Augburg - Bochum maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Augsburg - Bochum maçını canlı takip etmek için tıklayın

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 3. haftada Augsburg ile Bochum kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ausgburg - Bochum maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AUSGBURG - BOCHUM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Augsburg - Bochum maçı 2 Eylül Cumartesi günü TSİ 16.30'da başlayacak. Mücadele beIN CONNECT'de canlı yayınlanacak.

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