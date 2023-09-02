Augburg - Bochum maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Augsburg - Bochum maçını canlı takip etmek için tıklayın

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 3. haftada Augsburg ile Bochum kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ausgburg - Bochum maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AUSGBURG - BOCHUM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Augsburg - Bochum maçı 2 Eylül Cumartesi günü TSİ 16.30'da başlayacak. Mücadele beIN CONNECT'de canlı yayınlanacak.

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