TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Mergim Berisha'ya Almanya'dan bir talip daha!

Fenerbahçe'den 4 milyon euro karşılığında Bundesliga ekibi Augsburg'un yolunu tutan Mergim Berisha'nın talipleri artıyor.

Alman basınında yer alan haberlere göre; golcü oyuncu için Borussia Dortmund'un ardından Hoffenheim da devreye girdi.

Cuma günü sona erecek transfer dönemi öncesi hücum hattına transfer yapmayı planlayan Hoffenheim kısa süre içerisinde bu transferi bitirmeyi planladığı ve oyuncunun kulübü Augsburg ile görüşmelere başlandığı belirtildi.

Ayrıca Augsburg'un Berisha için 15 milyon euro bonservis talep ettiği aktarıldı.

PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Mergim Berisha, geride bıraktığımız sezon Augsburg formasıyla 23 karşılaşmaya çıkarken 9 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.