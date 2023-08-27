Bayern Münih - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Bayern Münih - Augsburg maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Bayern Münih ile Augsburg kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bayern Münih - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Bayern Münih - Augsburg MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bayern Münih - Augsburg maçı 27 Ağustos Pazar günü saat 16:30'da beIN SPORTS 4'te canlı yayınlanacak.

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