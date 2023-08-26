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Bochum - Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 2. haftada Bochum ile Dortmund karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Bochum - Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2023 Cumartesi 16:50
Bochum - Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Bochum - Dortmund maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Bochum ile Dortmund kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bochum - Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BOCHUM - DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bochum - Dortmund maçı 26 Ağustos Cumartesi günü saat 16:30'da beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.

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