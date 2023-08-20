Union Berlin - Mainz 05 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Union Berlin - Mainz 05 maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Union Berlin ile Mainz 05 kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Union Berlin - Mainz 05 maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UNİON BERLİN - MAİNZ 05 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Union Berlin - Mainz 05 maçı 20 Ağustos Pazar günü saat 16:30'da beIN SPORTS 4'te canlı yayınlanacak.